VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin ha partecipato alla conferenza del meeting Europa Adriatica Nordest all’Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia e al Teatro La Fenice. “Siamo presenti in questo progetto – ha dichiarato l’assessore De Martin – che intende veicolare gli aspetti più belli della nostra città, non solo per la parte storica e culturale ma per tutto ciò che oggi facciamo. Tra questo la progettazione ingegneristica, il coinvolgimento delle scuole, del Teatro La Fenice, dei prodotti della nostra tradizione, ittici e del territorio. Si tratta di un volano perché questa città appaia sempre più bella agli occhi di chi la guarda”. “Sostenibilità è cultura per lo sviluppo europeo” è lo slogan del progetto, che gode del riconoscimento di Veneto Sostenibile e del Festival della Sostenibilità promosso dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile, mirato ai 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile Agenda 2030 ONU e al traguardo verso la Capitale europea della Cultura Nova Gorica Gorizia 2025. Europa Adriatica Nordest si articola in sei livelli tematici che agiscono in combinazione per generare opportunità e vantaggi ai partner: cultura, arte e storia; istruzione e formazione; ricerca e ingegneria; turismo e commercio di qualità; eccellenze artigianato, pesca e agricoltura; comunicazione, salute e sicurezza europea.

Al momento sono già entrati in fase operativa due progetti. #GOFENICE2025 vede capofila il Comune di Venezia, con partner l’Associazione delle scuole di musica costiere della Slovenia, ed è finanziato con fondi Interreg Italia-Slovenia. Le attività ruotano attorno al concerto europeo di maggio 2025 che porterà l’orchestra della Fenice in Piazza della Transalpina a Gorizia/Nova Gorica assieme alle scuole veneziane, goriziane e slovene, selezionate mediante un concorso basato sul migliore inno europeo. Il secondo progetto è intitolato “Scuole di Venezia, Rovigno e Pola creators per il patrimonio culturale della Serenissima”, capofila Engim Veneto con l’Istituto Marinelli Fonte di Venezia, finanziato dalla Regione del Veneto. Tra le attività che vedranno all’opera oltre 80 studenti di Veneto e Istria, c’è la realizzazione di contenuti storici per tre mostre a Venezia, Rovigno e Pola ed evento finale a Venezia, nonché la promozione dell’economia circolare sostenibile con prodotti a chilometro zero e la creazione di menù tipici con piatti storici, per dare più valore alla tradizione di pescatori e contadini.

Il percorso del progetto Europa Adriatica Nordest, coordinato dall’autore Vittorio Baroni, inizia da Venezia per svilupparsi lungo la secolare rotta adriatica e carsica della Serenissima, abbracciando le città di Rovigno, Pola, Lussinpiccolo, Zara, Fiume e Nova Gorica/Gorizia. L’Unione italiana supporta l’attività nelle città slovene e croate con la collaborazione delle comunità italiane. Il piano di lavoro per il triennio 2023/2025 prevede che l’anno in corso sia interamente dedicato alla raccolta adesioni di partner, supporter e accordi di collaborazione. Nel 2024 è prevista l’organizzazione del meeting di Fiume/Rijeka e incontri progettuali, attività di promozione e comunicazione. Nel 2025 sarà attuato il programma di iniziative nelle città con una serie di appuntamenti di apertura a Venezia e di chiusura a Nova Gorizia/Gorizia nel programma della Capitale Europea della Cultura 2025.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

