NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Accedere al mondo della sportività di Aprilia non è mai stato così semplice: Aprilia RS 457, la nuova sportiva bicilindrica pensata per i giovani motociclisti di tutto il mondo, arriva finalmente sul mercato e debutta online con uno speciale prebooking dedicato, al quale si può accedere, da oggi, dalle pagine web di Aprilia.com. Aprilia RS 457 è una sportiva vera che guarda al futuro, intercettando la domanda giovane e crescente di moto tecnologicamente e stilisticamente all’avanguardia e, allo stesso tempo, facili e accessibili. Potente e divertente, con soluzioni tecniche e gestione elettronica raffinate, di diretta derivazione dalle classi superiori, Aprilia RS 457 arriva al prezzo di 7.199 Euro. I primi esemplari di RS 457, vero gioiello che racchiude il know how di Aprilia costruito sulle piste di tutto il mondo, saranno riservati a coloro che decidono di prenotarsi online per l’acquisto.

Dopo aver presentato RS 660, diventata in poco tempo la sportiva più venduta in Europa, Aprilia completa la sua famiglia sportiva entrando in un segmento nuovo che guarda al futuro, sia delle generazioni che di nuovi mercati.

Aprilia RS 457 nasce da un progetto completamente nuovo e ha, tra i suoi punti di forza, la leggerezza, vantando il miglior rapporto peso potenza possibile per una moto guidabile con patente A2, la facilità di guida e la dotazione tecnologica. RS 457 è pensata per accompagnare il motociclista nella sua crescita, sia in strada sia tra i cordoli della pista.

La nuova sportiva di Aprilia è spinta da un modernissimo e raffinato bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2. Al dato della pura potenza si associa quello del peso della moto: 159 kg a secco (175 kg col pieno), per un rapporto peso/potenza semplicemente imbattibile.

Il telaio in alluminio con funzione portante del motore e le sospensioni regolabili formano una ciclistica di riferimento.

Come da tradizione Aprilia, l’equipaggiamento elettronico di serie è completissimo: acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile.

Tra gli accessori il cambio elettronico quick shift.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).