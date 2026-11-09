Bologna, stanziati 1,5 milioni per il ponte del Battiferro: cantieri al via a inizio 2027

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prenderà il via nei primi mesi del 2027 l’intervento di riqualificazione strutturale e architettonica del ponte sui canali Navile e Battiferro a Bologna, infrastruttura d’interesse storico-artistico attualmente chiusa al transito per motivi di sicurezza.

Il progetto, dal costo complessivo di 1,5 milioni di euro cofinanziato per oltre 937 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, permetterà di restituire alla città l’opera e di ricucire i percorsi pedonali e ciclabili tra il Polo universitario del Navile e il Museo del Patrimonio Industriale.

L’affidamento dei lavori avverrà tramite Accordo Quadro con l’impresa Zini Elio s.r.l., mentre la durata del cantiere è stimata in circa un anno. Il restauro conservativo, già autorizzato dalla Soprintendenza, prevede il consolidamento delle murature in mattoni, l’inserimento di una nuova struttura in acciaio a sostegno delle travi d’epoca e il ripristino dei parapetti originali.

L’intervento consentirà inoltre la riqualificazione di circa 180 metri di percorso ciclopedonale lungo il Navile, l’eliminazione delle barriere architettoniche presso il Parco di Villa Grosso e il miglioramento della sicurezza del sottopasso ferroviario.

Per l’intera durata delle opere, il transito di pedoni e ciclisti rimarrà garantito da una passerella provvisoria.

-Foto ufficio stampa Comune di Bologna-

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