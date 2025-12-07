Al via ad Abu Dhabi il Bridge Summit 2025, Italia protagonista

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Tutto pronto per la prima edizione del BRIDGE Summit 2025. L’evento mediatico mondiale che riunisce leader globali dei settori dei media, della tecnologia e della creatività si terrà dall’8 al 10 dicembre ad Abu Dhabi, presso l’Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC).

Il BRIDGE Summit 2025 accoglierà circa 300 espositori di rilievo nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica e del gaming e più di 400 relatori internazionali, con panel tematici, talk, workshop e sessioni interattive. Il BRIDGE Summit, evento unico nel suo genere, si presenta come un appuntamento fieristico per l’intero settore dei media e dell’intrattenimento.

L’Italia sarà protagonista grazie alla presenza di Fabrizio Romano, Luca Iandoli e Stephane Timpano che contribuiranno a collocare il nostro Paese tra gli interlocutori strategici. Il contributo di Fabrizio Romano, tra i giornalisti calcistici più influenti al mondo, sarà quello di portare il modello di uno storytelling sportivo tra breaking news, piattaforme digitali e community globali, con sessioni dedicate su come i media sportivi stanno cambiando linguaggio, tempi e relazioni con i fan. Luca Iandoli, Dean e Distinguished Chair al Collins College of Professional Studies della St. John’s University, parlerà del futuro dell’educazione ai media e sull’uso dell’intelligenza artificiale come leva per nuovi modelli di apprendimento e innovazione.

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE (advanced technology research di Abu Dhabi) si concentrerà sui collegamenti tra ricerca d’avanguardia, robotica, sport e intrattenimento. Per il mondo dei Media italiani l’appuntamento con BRIDGE 2025 rappresenta un’occasione di grande confronto in un luogo destinato a costruire il futuro dell’economia dei contenuti con il contributo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie.

Nella prima delle tre giornate è in programma una sessione diplomatica a porte chiuse che riunirà leader, responsabili politici ed esperti internazionali, sotto l’egida dell’Unesco. Si parlerà di integrità delle informazioni in un mondo in cui l’accelerazione tecnologica e l’influenza digitale sono interconnesse con i processi decisionali politici ed economici. In occasione del Bridge Summit verrà firmato anche l’accordo di Partnership fra l’agenzia di stampa emiratina WAM e l’agenzia Italpress. Molto soddisfatto l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara.

“L’attenzione particolare riservata all’Italia dal Bridge Summit di Abu Dhabi – dice Fanara- conferma l’eccellente livello delle relazioni italo-emiratine. E’ inoltre significativo che a margine del Summit sarà firmata un’intesa, che l’ambasciata ha facilitato, tra Italpress e l’agenzia stampa emiratina WAM”.



