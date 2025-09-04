Al via a Soveria Mannelli la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence

SOVERIA MANNELLI (ITALPRESS) – A Soveria Mannelli prende il via oggi la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence, ospitata fino al 6 settembre presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” e organizzata dalla Società Italiana di Intelligence presieduta da Mario Caligiuri, con il patrocinio dell’Università della Calabria, di Rubbettino, della rivista Formiche e della Fondazione Italia Domani.

L’iniziativa, diretta da Paolo Boccardelli, Mario Caligiuri e Paolo Messa, prevede tre giornate di incontri e dibattiti tra istituzioni, accademia e settore privato per approfondire il tema della sicurezza nazionale alla luce delle trasformazioni tecnologiche e delle dinamiche geopolitiche. Il titolo dell’edizione, “Tutto scorre più in fretta”, richiama l’esigenza di sviluppare competenze adeguate per interpretare le accelerazioni che incidono sul rapporto tra conoscenza e potere. Il programma si articola in sei sessioni: il 4 settembre i saluti di apertura di Mario Caligiuri e Florindo Rubbettino e la sessione “Per una strategia di sicurezza nazionale” con Lorenzo Guerini e Stefano Mannino; il 5 settembre in mattinata “Intelligence e Pubblica Amministrazione” con Luigi Fiorentino e Antonio Uricchio, nel pomeriggio “Comunicare l’Intelligence” con Paolo Messa e Alessandro Ferrara; il 6 settembre “Intelligence e Intelligenza Artificiale” con Gianluigi Greco e Giuseppe Rao e, nel pomeriggio, “L’Italia nel mondo in tempesta” con Giuseppe Cossiga e Alfio Rapisarda, seguita dalla consegna degli attestati.

L’Università d’Estate prevede 15 ore di attività formative, con stand di Rubbettino Editore, Formiche e della Società Italiana di Intelligence, e una quota di partecipazione di 100 euro. Il comitato scientifico è composto da Antonio Uricchio, Paolo Pedone, Marco Valentini, Domenico Talia, Gian Luca Foresti, Luciano Romito, Alberto Pagani e Maria Gabriella Pasqualini; l’organizzazione è affidata a Giada Rita, l’ufficio stampa a Michela Chioso e la comunicazione a Luigi Salsini. La scelta di Soveria Mannelli come sede intende favorire concentrazione e analisi, lontano dalle routine metropolitane, offrendo un contesto ideale per affrontare in modo interdisciplinare temi cruciali come sicurezza nazionale, pubblica amministrazione, comunicazione strategica e intelligenza artificiale.

– foto screenshot video Società Italiana di Intelligence –

(ITALPRESS).