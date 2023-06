ROMA (ITALPRESS) – Aprono i lavori per la stazione Venezia nel cuore della capitale. I lavori della Linea C della metropolitana arrivano ai piedi del Vittoriano con una importante sfida ingegneristica per offrire a Roma un mezzo di potenziamento dell’infrastruttura trasportistica. Oggi l’avvio alla presenza del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Commissario Straordinario Linea C, Maria Lucia Conti, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patane, i vertici di Roma Metropolitane, l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, insieme ai vertici del Contraente Generale Metro C Sca, e di Vianini Lavori. “Stiamo pianificando una rivoluzione che ha pochi precedenti nella storia del Paese. Il bello è unire passato, presente e futuro”, afferma il ministro Matteo Salvini. “Questo 2032, diciamo che in 9 anni finiamo tutto, può essere rivoluzionario: la Tav, la prima auto sul Ponte di Messina, il primo treno a piazza Venezia. Non dobbiamo sederci sulle cose realizzate dai nostri padri. San Marco con il Mose, la Sicilia che senza il Ponte non è collegata all’Europa. Ci sarà qualche tifoso del no che dirà che non serve, costa troppo, che non si può fare come per il Ponte di Messina. Non ci sono opere che non servono”, conclude il ministro.

“E’ un’emozione grandissima, questo è forse il cantiere più sfidante e ambizioso, non solo in Italia ma a livello mondiale. Si tratta di una stazione unica e il valore aggiunto che l’opera darà alla città è senza precedenti, non solo perchè Roma ha bisogno come il pane di ferro, e la metro C è un asset strategico, ma perchè è una stazione nel cuore archeologico e storico in centro città, sarà un valore aggiunto rispetto alla conoscenza di questo patrimonio”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel sottolineare come “sarà una stazione metropolitana e un polo museale senza precedenti. Con quest’opera si fa un salto in avanti gigantesco”. La stazione Venezia si inserisce in un processo di rinnovamento della capitale che punta a offrire una maggiore sostenibilità per le generazioni presenti e future. Oltre a collegare le persone che attraverseranno la città dalla periferia al centro, la stazione Venezia sarà un elemento iconico grazie alla sua struttura di 8 livelli interrati raggiungendo una profondità pari a 45 metri da piano strada. Una sfida che mette in campo le migliori capacità ingegneristiche italiane a servizio di una stazione che oltre ad assolvere il suo compito trasportistico sarà un museo fra i musei. La stazione infatti si collocherà al centro della piazza tra il Vittoriano, Palazzo Venezia, il Foro di Traiano, il Palazzo delle Assicurazioni Generali, la Chiesa di Santa Maria di Loreto e il piano atrio ospiterà un allestimento espositivo che permetterà non solo di attraversare la piazza, attraverso i futuri tre ingressi, ma di fruire dei ritrovamenti che emergeranno durante gli scavi della stazione. Un lavoro importante che sarà svolto per fasi e che vedrà la realizzazione di diaframmi profondi 85 metri dal piano stradale, garantendo lo scavo in modalità archeologica attraverso il metodo cosiddetto top down. Durante ogni fase verrà garantita la circolazione viaria in Piazza Venezia.

