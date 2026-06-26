Al Vertice Italia-Francia Giuli e Pegard firmano accordi su cinema, cultura e patrimonio comune

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Francia condividono uno straordinario patrimonio di cultura, di idee e di valori, che è alla base dell’Europa di oggi: una risorsa strategica dei due Governi per rafforzare l’identità europea e il dialogo euro-mediterraneo. Con gli amici francesi abbiamo concluso diverse intese per valorizzare il patrimonio culturale comune, sostenere le nostre industrie del cinema e dell’audiovisivo e promuovere gli scambi culturali”. Così ha commentato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la sua partecipazione al Vertice Italia-Francia, svoltosi oggi ad Antibes. Presieduto dal Presidente francese, Emmanuel Macron, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vertice intergovernativo di Antibes è stata l’occasione per rafforzare le collaborazioni tra Italia e Francia in ambito culturale e lanciare nuove iniziative nel solco del Trattato del Quirinale.

Il settore cinema e audiovisivo al centro dei colloqui tra il Ministro Giuli e la Ministra della Cultura francese, Catherine Pégard, che hanno firmato un’intesa volta a rafforzare il partenariato bilaterale a sostegno della creazione indipendente di contenuti e delle coproduzioni. L’intesa istituisce anche un comitato bilaterale dei due Ministeri della Cultura per concordare le strategie di promozione del settore e per supportare politiche europee più ambiziose a favore di un’industria strategica per l’Italia, la Francia e l’Europa.

I due Ministeri sosterranno anche la realizzazione di contenuti audiovisivi su intellettuali di caratura europea quali Malraux e Calvino. Sono state, inoltre, concluse intese per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale comune, incluso quello bibliotecario, e per sostenere i giovani artisti attraverso il rinnovo triennale del programma di residenze “Nuovo Grand Tour”.

Il Ministro Giuli ha invitato la sua omologa francese Pégard a contribuire alla realizzazione di un grande evento espositivo a Roma nel 2027 dedicato al Risorgimento, in occasione del 230° anniversario del Tricolore italiano. I due Ministri hanno, infine, concordato di sviluppare iniziative di diplomazia culturale per la pace, la reciproca comprensione e lo sviluppo condiviso del bacino del Mediterraneo allargato.

– foto IPA Agency –

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