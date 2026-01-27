ROMA (ITALPRESS) – Il 28 gennaio prossimo il Roma Polo Club inaugura il nuovo maneggio coperto, ristrutturato anche grazie ad un finanziamento concesso dall’Istituto del Credito Sportivo e al fondamentale contributo riconosciuto dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.

A dicembre 2023, il Presidente del Roma Polo Club e capitano della Nazionale italiana di Polo Stefano Giansanti e il Professore Emmanuele F. M. Emanuele, da sempre promotore di importanti iniziative filantropiche, già Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale attualmente guidata dalla Professoressa Alessandra Taccone, presentarono il progetto “Cavallo Amico”, frutto della collaborazione tra il Roma Polo Club e la stessa Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che ha permesso di studiare l’impatto dell’interazione con i cavalli con persone con problematiche psichiatriche e la sua rilevanza scientifica.

Lo studio pilota, condotto dall’équipe dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, guidata dal Professor Giovanni Martinotti Ordinario di Psichiatria presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara e Docente di Psichiatria presso le Università LUMSA e Saint Camillus International University di Roma, ha valutato gli effetti della terapia assistita con cavalli (Equine Assisted Therapy, EAT) in pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore.

Il progetto è stato realizzato presso il Roma Polo Club, in affiancamento alle cure standard. Dopo un mese di trattamento, i partecipanti hanno mostrato una riduzione dei sintomi depressivi e ansiosi e un miglioramento della qualità della vita percepita.

L’interazione guidata con il cavallo sembra favorire rilassamento, regolazione emotiva e benessere generale, con effetti positivi anche sul funzionamento quotidiano e sulle relazioni sociali. Pur trattandosi di risultati preliminari su un campione limitato, lo studio suggerisce che la EAT potrebbe rappresentare un intervento integrativo promettente nei percorsi di cura della depressione, aprendo la strada a ricerche future su scala più ampia.

Nell’ambito di tale ambizioso progetto, rientra anche la ristrutturazione di un maneggio coperto – oggi finalmente ultimato e attrezzato – all’interno di un complesso che insiste su un’area di proprietà del Club in Roma. Qui si terranno, in caso di condizioni meteorologiche che non consentano di stare all’aperto, i prossimi corsi, sempre seguiti da tecnici e operatori qualificati: è previsto infatti che tale percorso EAT prosegua durante il corrente anno 2026.

Parteciperanno all’inaugurazione del maneggio: la Professoressa Alessandra Taccone, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, da sempre in prima linea nel supporto ad iniziative di rilevante impatto socio-sanitario e a favore delle categorie fragili, il Professore Giovanni Martinotti, Ordinario di Psichiatria presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara e Docente di Psichiatria presso le Università LUMSA e Saint Camillus International University di Roma, per illustrare i risultati scientifici del progetto, la Dottoressa Debora Miccio, Responsabile Direzione Commerciale e Marketing dell’Istituto del Credito Sportivo e il Dott. Marco Di Paola, Presidente della FISE, che sta mostrando grande attenzione e sensibilità per tutte le attività legate al cavallo negli ambiti terapeutici.

