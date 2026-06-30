ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini ha presentato al MIT il nuovo spot istituzionale dedicato alla sicurezza dei bambini in auto, realizzato dal Ministero in collaborazione con Assogiocattoli. Lo spot, dal titolo “Il posto vuoto”, lancia un messaggio semplice e netto: il futuro dei bambini merita di arrivare. Un seggiolino usato correttamente, una cintura allacciata, pochi secondi di attenzione possono salvare una vita.

Ogni anno, in Italia, circa 7.000 minori rimangono feriti in incidenti stradali mentre viaggiano a bordo di un veicolo. I bambini sotto i nove anni sono tra i più esposti e, negli ultimi anni, la percentuale di minori trasportati senza alcun sistema di protezione è quasi triplicata (14,3%). I bambini, ha sottolineato Salvini, non decidono come viaggiare: sono gli adulti ad avere la responsabilità di proteggerli, senza ammettere distrazioni, superficialità o alibi.

Il MIT ha programmato una diffusione capillare dello spot sulle principali reti televisive e radiofoniche nazionali e locali, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di famiglie e automobilisti, soprattutto durante i mesi estivi, quando aumentano gli spostamenti su strada. La presentazione è stata preceduta da un incontro con le imprese e i produttori aderenti ad Assogiocattoli, per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo insieme a tutela dei bambini e delle persone più vulnerabili.

– Foto Ipa Agency –

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