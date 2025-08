Al Ministero un confronto sul lavoro autonomo

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi presso la sede di via Flavia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riunione del tavolo permanente sul lavoro autonomo previsto dal cosiddetto Jobs Act per l’occupazione indipendente (Legge n. 81/2017). Al centro dell’incontro con le organizzazioni di rappresentanza delle professioni, tutti i temi di competenza del Dicastero, a partire dal welfare e dalle politiche attive per il settore, anche per la raccolta di proposte in vista della prossima Manovra di bilancio. Tra questi, ci si è soffermati sull’impatto e le funzionalità dell’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, riservata agli iscritti alla gestione separata Inps e resa strutturale dalla Legge di Bilancio per il 2024), sull’aggiornamento degli strumenti per la formazione continua e sulla possibilità di aggiornare l’Atlante delle professioni.

Un dialogo pacato e costruttivo tra i partecipanti al tavolo, che riprenderà già nella prima metà di settembre 2025: la prossima riunione sarà dedicata a un approfondimento sulla struttura e le funzionalità di AppLI- Assistente Personale per il Lavoro in Italia, la piattaforma realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro dei giovani NEET. Uno strumento che, grazie al collegamento previsto con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa), per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone permetterà di costruire un modello moderno ed efficace per entrare in contatto con i giovani e far conoscere loro anche le opportunità del lavoro autonomo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).