VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina al Lido di Venezia, davanti alla lapide in via Gallo, la cerimonia di commemorazione dell’uccisione del partigiano Sandro Gallo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole, Alessandro Scarpa Marta, che ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo del partigiano Gallo. Erano inoltre presenti il consigliere di Municipalità, Massimo Longo, e i rappresentanti dell’Anpi. La cerimonia è stata infatti organizzata dalla Sezione dell’Anpi “Sette Martiri” di Venezia e ha visto la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide in omaggio al sacrificio del giovane partigiano.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).