ROMA (ITALPRESS) – E’ scattato oggi a Budapest il Grand Prix di spada con le fasi preliminari della gara maschile: per l’Italia del ct Dario Chiadò sono sei gli spadisti qualificati al tabellone principale di domenica. Era già ammesso per diritto di ranking il rientrante Federico Vismara. Poi, al termine di un’ottima fase a gironi, lo hanno raggiunto Gabriele Cimini (percorso netto, con sei vittorie in altrettanti assalti) e Giulio Gaetani (cinque successi e una sola sconfitta). Attraverso i match dei tabelloni preliminari, a ruota, hanno staccato il pass per i migliori 64 anche Valerio Cuomo, Enrico Piatti e Filippo Armaleo. Sconfitta beffa, all’ultimo scoglio per la qualificazione, per Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Giacomo Paolini. Fuori al turno precedente Enrico Garozzo, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzacchino.

Domani il GP FIE di spada nella capitale ungherese continuerà con le fasi preliminari della gara femminile, da cui sono esentate – in base al ranking – le azzurre Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola.

Domenica, infine, la giornata clou di Budapest con i tabelloni principali sia per gli uomini che per le donne.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com