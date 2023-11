BARI (ITALPRESS) – Il Digital Solutions Center Pirelli di Bari festeggia un anno di attività e regala a se stesso e al territorio un’importante novità: al 2025 i dipendenti del centro saliranno a 80, non più solo alla quota di 50 inizialmente stimata. Lo ha annunciato questa mattina nel capoluogo pugliese il vicepresidente esecutivo dell’azienda milanese Marco Tronchetti Provera, intervenendo in conferenza stampa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Oggi il centro digitale di Pirelli, nato grazie alla sinergia tra pubblico, privato e mondo accademico, può già contare su 30 dipendenti, in prevalenza provenienti dalla Regione Puglia. Per realizzarlo, l’impresa oggi ha già investito circa 4,5 milioni di euro sui 9 milioni di euro originariamente pianificati entro il 2024, parte dei quali sarà finanziato dalla Regione Puglia in base ai progetti realizzati.

Nel corso dell’incontro, per festeggiare il compleanno della sede barese della società, Tronchetti Provera ha donato a Emiliano una show tyre Pirelli utilizzata nel Campionato di Formula 1 con targa celebrativa. Il governatore ha invece regalato al vicepresidente un piatto realizzato dai maestri ceramisti, riportante l’effigie di San Nicola.

Con un’età media pari a 30 anni, la maggior parte dei giovani che compongono il team barese di Pirelli proviene dal territorio. Merito, si legge in una nota della società, “dell’eccellenza del polo universitario locale. Fondamentale per la crescita in questo anno di attività è stato infatti il legame tra Pirelli e l’Università di Bari e il Politecnico di Bari”. Con entrambe le istituzioni, l’azienda ha sviluppato rapporti di collaborazione sempre più attivi, finalizzati allo sviluppo di progetti innovativi con l’obiettivo di ottimizzare i processi produttivi delle fabbriche attraverso lo sviluppo di sistemi di smart manufacturing e di supportare la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nelle varie fasi di progettazione del pneumatico.

Pienamente integrata nel team digital internazionale di Pirelli coordinato dal Chief Digital Officer Pier Paolo Tamma, che sta guidando il progetto del Digital Solutions Center, la squadra barese è attiva in progetti per lo sviluppo di software e algoritmi che vengono già utilizzati nei più avanzati processi di progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei pneumatici del gruppo in tutto il mondo, contribuendo a raggiungere importanti risultati in termini di riduzione di costi e tempi e in ottica di sostenibilità.

In particolare, Il Digital Solutions Center sta sviluppando algoritmi per accelerare i tempi di sviluppo dei prodotti, migliorarne ulteriormente la qualità, massimizzare l’efficienza dei macchinari, ottimizzare l’efficacia commerciale e supportare la realizzazione di nuovi servizi digitali. Il team ha inoltre realizzato una soluzione di Virtual Tyre Design in grado di simulare le performance di materiali innovativi nei nuovi pneumatici. Inoltre, grazie all’Industrial Internet of Things e a una piattaforma digitale in fase di sviluppo sarà possibile ottimizzare la supply chain attraverso modelli predittivi della domanda e migliorare i processi produttivi, oltre ad avere una panoramica in tempo reale della saturazione delle fabbriche.

“Voglio innanzitutto – ha affermato il presidente Emiliano – ribadire la gratitudine della Regione Puglia per l’impegno che Pirelli sta mettendo nel suo centro di ricerca. L’annuncio di oggi è importante, dà fiducia e incoraggiamento, ci induce a perseverare nella strada che abbiamo intrapreso. La collaborazione è affettuosa: è vero che il business ha le sue regole, ma è anche vero che l’umanità prevale anche nel business. L’intesa e l’intuitu personae che si è verificato tra tutti noi e personalmente tra me e Marco è uno di quei doni che si ricevono ringraziando Dio”.

“Finora il bilancio – aggiunge Tronchetti Provera – è estremamente positivo. già trenta ragazzi sono entrati nei nostri uffici, diventeranno presto 50, che era il nostro obiettivo originario. Visti i risultati che stiamo ottenendo, il progetto iniziale si è trasformato in uno che vede al 2025 l’assunzione di 80 giovani. Stanno facendo un lavoro fantastico, collegati con tutto il sistema Pirelli. Abbiamo un’accelerazione nello sviluppo dei nostri prodotti, nell’organizzazione aziendale, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale che si sviluppa in parte consistente qui a Bari. Questi ragazzi partecipano a 24 progetti strategici per l’azienda e abbiamo trovato l’amicizia, la collaborazione con università fantastiche, la collaborazione con la Regione davvero eccezionale. E’ la dimostrazione del fatto che quando si lavora insieme in Italia tra pubblico e privato si fanno scelte meravigliose”.

“Abbiamo scelto di investire in Puglia – conclude – perchè è una regione estremamente dinamica, guidata da un governatore che ha fatto della passione per costruire il futuro la sua regola di vita e lo sta facendo in modo straordinario e perchè i pugliesi hanno voglia anche di stare in Puglia a fare delle cose innovative. Quello che noi diamo è anche l’occasione a dei giovani di fare cose molto avanzate senza doversi allontanare non solo dall’Italia, ma nemmeno dalla loro regione”.

– Foto: xa2/Italpress –

(ITALPRESS).