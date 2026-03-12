Al Centro Candiani domenica 15 marzo l’incontro tra Ernst Reijseger e Mario Forte

VENEZIA (ITALPRESS) – La musica è sempre protagonista al Centro Candiani: domenica 15 marzo alle ore 18.30 Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz, scopre l’incontro inedito tra il violoncello visionario di Ernst Reijseger e il violino di Mario Forte, in un continuo gioco tra improvvisazione, memoria e sperimentazione. Questo concerto è un inedito incontro musicale tra Ernst Reijseger, geniale violoncellista e

esploratore di generi musicali e forme artistiche, in duo con un suo spirito affine, il violinista Mario Forte, che ha viaggiato per il mondo, ha assorbito influenze musicali, e che in questo progetto esplora dal barocco al jazz all’americana.

Il duo indaga molte estetiche musicali, dal jazz rivisitato alla musica barocca, passando per la musica d’avanguardia, americana e minimalista, la musica classica e quella contemporanea.

La loro comune visione della musica, l’approccio dell’animo umano, il bisogno di universalità e spiritualità, li porta ad ispirarsi alla musica sacra per sviluppare il proprio linguaggio. Tutti elementi comuni che li hanno spinti a formare questo duo che già delinea un territorio di universalità.

