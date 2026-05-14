La Suzuki Rally Cup 2026 parte con la Targa Florio

PALERMO (ITALPRESS) – Rompe gli indugi la Suzuki Rally Cup 2026: il trofeo monomarca promosso da Suzuki Italia e dedicato alle veloci Swift preparate per le corse, sbarca per la prima tappa in Sicilia. Dal 14 al 16 maggio infatti andrà in scena la 110^ edizione della leggendaria Targa Florio, la gara automobilistica più antica del mondo.

Diventata un rally nel 1978, “a Cursa” attira ogni anno i migliori interpreti del controsterzo italiano, campioni del presente e del futuro. Non poteva mancare così a questo appuntamento con la storia la Suzuki Rally Cup, che per la sua 19^ edizione ha fatto le cose in grande, richiamando grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Grazie all’importante montepremi messo a disposizione da Suzuki, che aiuterà concretamente gli equipaggi anche con l’iscrizione ad ognuno dei 5 appuntamenti in calendario, in 13 hanno risposto alla chiamata già dalla Targa Florio, di cui addirittura 9 under23. Un numero importante, soprattutto perché da questa stagione le uniche vetture che potranno sfidarsi nella Suzuki Rally Cup saranno le Swift Sport Hybrid 1.4 di classe RA5H Naz, equipaggiate ancora una volta con gli pneumatici Extreme. Esperti e senatori della Suzuki Rally Cup, in bagarre con tanti giovani arrembanti pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Le premesse per il monomarca 2026 sono elettrizzanti, con i prim’attori della passata stagione determinati a farsi valere subito al primo round.

Ci proverà sin da subito il giovane Jean Claude Vallino, affiancato da Sandro Sanesi per i colori della Bluthunder Racing, che lo scorso anno ha ottenuto il 2° posto finale con due vittorie, a Sanremo ed al Rally Regione Piemonte. Determinato a difendere l’orgoglio siculo in quella che sarà la gara di casa il senatore della Cup Giorgio Fichera, affiancato da Giuseppe Barbera. Il driver siciliano, vincitore del Suzuki Challenge nel Cross Country, vuole con forza ottenere la doppietta di vittorie nelle due specialità, lui che ha vinto più prove nel monomarca.

Un altro esperto del trofeo è Roberto Pellè, navigato da Luca Franceschi per la scuderia Destra 4, protagonista di questa serie da circa 10 anni con numerosi piazzamenti e vittorie, ora deciso a ritagliarsi un posto in vetta. Tanti e di qualità i giovani al via della Suzuki Rally Cup 2026: tra questi Stefano Vitali, affiancato dal padre Maurizio Vitali, quarti nella passata edizione con i colori della Calibra; ci crede il vincitore della classifica Racing Start Andrea La Cola, in coppia con Mattia Verrando con la scuderia RO Racing; potrà fare bene Giovanni Villardi affiancato da Fabio Andrian per i colori della Alma Racing, che nello scorso anno ha già dimostrato ritmo e velocità.

È poi tornato uno specialista della categoria, vincitore della Suzuki Rally Cup nel 2019 e nel 2021: Simone Goldoni. Classe 1990 sarà al via con la scuderia Biella Corse, navigato da Flavio Garella, e anche se negli ultimi anni ha corso meno sarà un avversario da non sottovalutare. Dopo la scorsa stagione continuerà il suo percorso di crescita Giorgio Basso Corradi, alfiere della Promotor assieme al suo navigatore Nicolò Ventoso.

Cinque dunque i debuttanti totali nella Suzuki Rally Cup 2026, alcuni davvero alle primissime esperienze nel traverso. Marco Scalzotto classe 2003, sarà della sfida con Mattea Modenini, e ha corso qualche gara di zona negli anni passati. Edoardo Sala, 19enne portacolori della Meteco Corse affiancato dal padre Andrea, ha disputato solo tre rally, mentre Nicola Guerrato navigato da Pietro Bergamelli ha corso appena due gare. Un solo rally invece per Samuel Umberto Soletta, con le note di Mirko Valentino, che a 19 anni è dunque davvero alle primissime esperienze. Ben più navigato invece Angelo Leone, che sarà della sfida con Marco Lepore, frusinate che per anni ha affrontato le gare di Zona con vetture di classe A5.

La 110^ edizione della Targa Florio Rally entrerà nel vivo giovedì 14 maggio con lo shakedown, in programma dalle 12:30, prima della cerimonia di partenza prevista alle ore 21 nella suggestiva cornice di Piazza Verdi a Palermo, ormai un must per tutti gli appassionati. Venerdì 15 maggio gli equipaggi affronteranno il cuore delle Madonie lungo un percorso che recupera alcuni dei tratti più iconici della storia della corsa siciliana: la prova speciale “La Montedoro”, al via alle 11:48, si svilupperà tra Campofelice di Roccella e Collesano richiamando le leggendarie strade del Piccolo Circuito delle Madonie; la “Scillato – La Generosa”, con start alle 12:23 (secondo passaggio alle 18:53), porterà invece i concorrenti lungo il versante montano tra Scillato e Polizzi Generosa.

Alle 13:29 (secondo passaggio alle 19:59) sarà la volta della storica “Geraci – Castelbuono”, che attraverserà uno dei settori più affascinanti del Grande Circuito delle Madonie, mentre a chiudere il primo giorno di gara sarà la “Pollina”, in programma alle 14:03 (secondo passaggio alle 20:33), disegnata tra l’entroterra e il versante orientale delle Madonie. La gara proseguirà poi nella giornata di sabato 16 maggio con i secondi e terzi passaggi sulle prove “La Montedoro” e “Scillato – La Generosa”, prima dell’arrivo conclusivo e della cerimonia di premiazione al Campus UNIPA di Palermo dalle ore 16:15. Suzuki per la stagione 2026 metterà in palio addirittura 150 mila euro, e presterà particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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