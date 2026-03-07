Al Candiani l’anteprima del corto “As the sea”

VENEZIA (ITALPRESS) – “As the sea” è un film sull’amore, sentimento universale e di tutti. E’ un cortometraggio che affronta per la prima volta, in maniera diretta e strutturata, il tema dell’affettività nelle persone con disabilità. Realizzato in Veneto, assieme al Centro Don Orione di Chirignago, “As the Sea” porta al centro dello sguardo cinematografico una dimensione dell’esperienza umana ancora poco rappresentata, ma fondamentale per la dignità e l’identità della persona.

Il film è tratto da una storia vera nata proprio all’interno del Centro di Chirignago e ha visto il coinvolgimento diretto dei suoi ospiti, che hanno partecipato attivamente al processo creativo e produttivo, contribuendo alla costruzione di un set aperto e inclusivo.

Questa mattina, al cinema Candiani di Mestre, si è tenuta l’anteprima del progetto cinematografico sociale, diretto da Andrea Corazza, che ne ha curato anche la sceneggiatura. In sala il regista, la troupe, il cast, il Centro Don Orione e il Comune di Venezia, che ne è stato patrocinatore, rappresentato dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, dagli assessori alla Promozione del territorio e alla Coesione sociale Paola Mar e Simone Venturini, e dalla vicepresidente della Municipalità di Chirignago Zelarino Luisa Rampazzo.

L’assessore Venturini, che ha dato i saluti iniziali, ha parlato del cortometraggio come di un gesto quasi rivoluzionario: “L’amore nella disabilità è ancora tabù nella società, si fatica a parlarne e questa produzione lo fa. Ed è quindi un regalo alla nostra società, e non solo per chi è qui ad assistere alla proiezione: è un dono al dibattito pubblico, di cui è grande il bisogno”.

Il Comune si è quindi reso disponibile ad altre proiezioni, in terraferma e centro storico, attraverso il circuito cinema.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).