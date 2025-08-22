Aiuti umanitari a Gaza, l’Onu elogia il Re del Marocco Mohammed VI

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Onu ha reso omaggio all’impegno umanitario verso la popolazione di Gaza del Re del Marocco Mohammed VI, presidente del Comitato Al-Quds, dopo l’invio di ulteriori aiuti umanitari ritenuti “significativi” a beneficio di questa popolazione. “Accogliamo con favore la decisione di Sua Maestà Re Mohammed VI di fornire sostanziali aiuti umanitari alla popolazione di Gaza”, ha dichiarato Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite. Dujarric ha sottolineato l’impatto di questa iniziativa reale in un contesto caratterizzato da condizioni di vita “catastrofiche”.

“Agli abitanti di Gaza manca tutto: cibo, medicine, riparo”, ha dichiarato, invitando la comunità internazionale a “fare tutto il possibile” per alleviare le sofferenze e intensificare la pressione per un cessate il fuoco immediato. Gli aiuti ordinati dal Sovrano marocchino constano di circa 100 tonnellate di cibo e medicinali, destinati principalmente ai gruppi più vulnerabili, in particolare bambini e neonati. Nella sua veste di presidente del Comitato Al-Quds, il Sovrano marocchino ha garantito che questi aiuti, come quelli precedenti, saranno consegnati per via aerea attraverso l’aeroporto Ben Gurion e distribuiti direttamente con urgenza ai beneficiari palestinesi.

