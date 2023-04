LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La compagnia aerea nazionale maltese ha avviato un nuovo esercizio di reclutamento per assumere piloti e personale di cabina, nonostante abbia licenziato centinaia di dipendenti nell’ambito di un processo di ristrutturazione per salvarla dal fallimento. I posti vacanti pubblicizzati riconoscono la necessità di più personale per consentire alla compagnia aerea di gestire il suo prossimo programma estivo. Il numero di voli settimanali tra aprile e ottobre di quest’anno aumenterà del 20% con 157 voli settimanali durante il periodo estivo. Ci saranno tre voli settimanali per Tel Aviv, due voli settimanali per Nizza, quattro voli settimanali per Palermo e tre voli settimanali per Napoli. Inoltre, ci sarà un aumento della frequenza per Ginevra, portata a tre frequenze settimanali, Parigi Charles de Gaulle aumentata a nove voli settimanali, Monaco a 13 voli, Roma Fiumicino a 15 voli settimanali e Catania a 16 voli settimanali. Londra continuerà ad essere servita con 22 voli settimanali. In tutto, la compagnia aerea volerà verso 22 aeroporti:

Tra giugno e ottobre dello scorso anno, Air Malta ha trasportato 1,1 milioni di passeggeri. Nell’ambito di un piano di ristrutturazione annunciato dal governo nel febbraio dello scorso anno, è stato confermato che finora 351 ex dipendenti di Air Malta hanno optato per una schema di prepensionamento o una schema di licenziamento volontario. Uno dei cambiamenti chiave su cui sta lavorando il governo maltese è la trasformazione di Air Malta in una compagnia aerea di rete europeo, il che significherebbe che creerebbe una base all’estero e volerebbe all’interno di altri paesi, come voli interni all’Italia.

Malta ha chiesto a Bruxelles il permesso per sovvenzionare 290 milioni di euro in Air Malta in un ultimo disperato tentativo di salvare la compagnia aerea in difficoltà. Tuttavia, la Commissione europea non sarà in posizione di approvare l’aiuto di Stato richiesto dal governo maltese.

foto: ufficio stampa Air Malta

(ITALPRESS).