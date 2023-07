LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La compagnia aerea nazionale maltese ha annunciato di avere cancellato 10 voli per l’aeroporto di Catania da oggi fino a martedì prossimo. In un comunicato, Air Malta ha confermato che la decisione è stata presa a seguito del recente incendio all’aeroporto di Fontanarossa.

Le cancellazioni sono state imposte dall’autorità aeroportuale italiana alle compagnie aeree e agli orari dei voli da e per l’aeroporto di Catania a causa delle limitazioni al movimento degli aeromobili.

Air Malta ha affermato che “questa è una situazione in corso con ulteriori informazioni da aggiornare man mano che vengono ricevute”.

Foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).

