LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha speso oltre 60,8 milioni di euro in fondi pubblici nel 2022 per lo schema di prepensionamento e lo schema di pensionamento volontario che sono stati offerti ai dipendenti di Air Malta mentre la compagnia aerea nazionale cercava di ridimensionare il numero dei dipendenti.

Il ministro delle finanze maltese Clyde Caruana ha dichiarato in Parlamento che 351 lavoratori hanno ricevuto un compenso nell’ambito di entrambi gli schemi e hanno ricevuto 60,8 milioni di euro, una media di oltre 173.000 euro.

Il presidente di Air Malta, David Curmi, ha dichiarato che una nuova compagnia aerea sostituirà l’azienda entro il 2023. Tuttavia, questo non è stato confermato ufficialmente dal governo maltese che ha dichiarato che sono ancora in corso interlocuzioni con la Commissione europea.

