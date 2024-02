Agroalimentare, nel 2023 irregolarità su 98 milioni di fondi europei

ROMA (ITALPRESS) - E' stato approvato il Piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024. L’obiettivo è contrastare pratiche sleali e assicurare ai cittadini elevati standard di qualità e salubrità degli alimenti. Il via libera al documento è arrivato dalla Cabina di Regia per i controlli agroalimentari, voluta dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Via libera anche al "Vademecum per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare". fsc/mrv