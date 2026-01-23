Agro Nocerino, tre arrestati per droga, armi e ordigni esplosivi

NOCERA INFERIORE (ITALPRESS) - I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato tre persone dell’Agro Nocerino Sarnese, un uomo di 49 anni e due donne di 52 e 22 anni, indagate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo. Le indagini, complesse e articolate, hanno permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga di diversa natura, materiale per il taglio e il confezionamento e una cospicua somma di denaro. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato anche sei fucili, cinque pistole di diverso calibro e munizionamento vario. Particolare attenzione è stata necessaria per tre ordigni esplosivi, di cui uno dotato di sistema di attivazione a radiocomando, che è stato messo in sicurezza dall’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Salerno. L’arresto dei tre indagati rappresenta un importante colpo contro il traffico di droga e la detenzione illecita di armi nella provincia. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre organizzazioni criminali locali. tvi/gsl