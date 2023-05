Agrifood Magazine – 3/5/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In crescita i default nel settore agroalimentare - L’Italia è ai primi posti in Europa per l’export di prodotti di origine biologica - Xylella, infettato il 40% della Puglia - Deliveroo, adesso la spesa arriva a casa in dieci minuti abr/mgg/gtr/col