Protocollo Regione Puglia-GDF sull’agricoltura, Decaro “Sosteniamo l’economia”

BARI (ITALPRESS) - “Per noi è un protocollo importante perché sosterrà l’economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo della nostra regione. Gli investimenti e le risorse che sono arrivate, quelle comunitarie, quelle nazionali e quelle che abbiamo messo a disposizione come Regione, sono importanti per sostenere l’agricoltura. Con questo protocollo scambiamo informazioni e banche dati che permetteranno di fare controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse e sugli investimenti che abbiamo fatto e che stiamo facendo in questi anni, anche sui reimpianti nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa. C’è un impegno reciproco, che dura da diverso tempo e che rinnoviamo con questo protocollo, a tutela delle aziende sane che si occupano di agricoltura nel nostro territorio”. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e la Regione. xa2/pc/mca3