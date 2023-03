Agrifood Magazine – 15/3/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Una cabina di regia per il Made in Italy - Distretti, export in crescita - Crolla l’acquisto di frutta da parte delle famiglie italiane - Extravergine d’oliva, la siccità fa crollare la produzione abr/mgg/gtr