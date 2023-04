Agrifood Magazine – 12/4/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, 37 miliardi per la nuova Pac - Parmigiano Reggiano, vittoria contro l'Italian Sounding in Colombia - Freddo e gelo, a rischio la produzione di frutta e verdura - Il vino biologico piace sempre di più mgg/abr/gtr/col