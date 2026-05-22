Agricoltura, Lollobrigida “Il settore è il primo custode dell’ambiente”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo investito come nessun governo prima di noi aveva fatto e siamo il governo che nella storia ha investito di più sull'agricoltura. Abbiamo investito anche in termini culturali, rimettendo al primo posto l'agricoltore nelle politiche ambientali". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste, nel corso della seconda giornata del Festival del Lavoro 2026 a Roma. mec/sat/gtr