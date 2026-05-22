Agricoltura, Italia e India rafforzano la cooperazione

ROMA (ITALPRESS) - Italia e India rafforzano la cooperazione nel settore agricolo con la firma di un nuovo memorandum d’intesa che aggiorna e amplia il quadro di collaborazione già esistente. L’accordo, sottoscritto a margine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, punta a consolidare i rapporti economici tra i due Paesi e a favorire lo sviluppo di scambi commerciali e tecnologici nel comparto primario. Tra i risultati attesi per l’Italia figura un miglior accesso al mercato indiano per le eccellenze agroalimentari, con particolare riferimento al vino, per il quale è prevista una progressiva riduzione delle tariffe doganali. Il nuovo quadro di cooperazione abbraccia numerosi ambiti, dalla tutela delle indicazioni geografiche alla promozione di tecniche agricole sostenibili, fino allo sviluppo della meccanizzazione e delle tecnologie per la trasformazione alimentare. Centrale il ruolo della ricerca scientifica, con una collaborazione strutturata tra gli istituti nazionali dei due Paesi e la promozione di progetti congiunti. Per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida si tratta di "un altro passo importante di avvicinamento tra due popoli dopo che, solo pochi mesi fa, insieme all'Ue hanno sottoscritto un trattato di facilitazioni per gli scambi commerciali nel rispetto dei rispettivi mondi agricoli. /gsl