Agricoltura, Lollobrigida “Siamo il Governo che ha stanziato più risorse nella storia repubblicana”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo il Governo che ha stanziato più risorse nella storia repubblicana nel sistema agricolo, ma non solo, abbiamo efficientato le capacità di spesa. Infatti, siamo passati dal 57% al 79%” per capacità di spesa dei fondi. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della presentazione del docufilm “Divinazione Expo”.

“La nostra economia e il nostro export continuano a crescere e a consolidarsi anche in mercati particolarmente a rischio, anche in questi giorni continuiamo a crescere negli USA. L’Italia e l’agricoltura 3 anni fa non erano al centro del dibattito, oggi invece gli amici della stampa, diciamo anche quelli un po’ più ostili alle dinamiche di governo, avranno modo di constatare come la mattina si alzano e si trovano a parlare, in un modo o nell’altro, di agricoltura. Oggi l’agricoltura è la prima in Europa per valore aggiunto, sono dati ISTAT”, ha aggiunto.

E sui dazi: “Lavoriamo perché si evitino delle criticità al sistema, lo facciamo costantemente e quotidianamente. Stiamo lavorando a un tavolo comune con gli Stati Uniti per aumentare i nostri rapporti commerciali, far crescere la nostra ricchezza e se far crescere la nostra ricchezza permette anche di garantire agli Stati Uniti una crescita, siamo doppiamente contenti perché Unione Europea e Stati Uniti rappresentano la democrazia nel mondo. Mettere in difficoltà e in discussione la prosperità dei nostri popoli significa creare anche delle tentazioni a guardare a Stati autocratici, questo non ce lo possiamo proprio permettere”.

