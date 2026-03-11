Agricoltura, cresce la leadership femminile

ROMA (ITALPRESS) - In Italia le donne stanno conquistando un ruolo sempre più centrale in agricoltura. Oggi oltre un’impresa agricola su quattro è guidata da una donna e quasi la metà delle aziende conta figure femminili in posizioni di responsabilità. Un cambiamento significativo in un comparto storicamente dominato dagli uomini. La leadership femminile è più diffusa nel Nord-Est e nel Centro e si concentra soprattutto in settori come olivicoltura, viticoltura e frutticoltura. Resta però un limite evidente: più cresce la dimensione dell’azienda, meno è probabile che a guidarla sia una donna. Nelle imprese con fatturato sotto i 100 mila euro le titolari sfiorano il 28%, mentre tra le aziende che superano i 500 mila euro scendono intorno al 20%. La presenza femminile aumenta anche tra i lavoratori: il 38% delle aziende agricole conta donne per almeno un quarto del proprio organico e, tra le imprese che hanno effettuato nuove assunzioni, oltre un terzo riguarda figure femminili. Un dato interessante riguarda anche la sostenibilità: le aziende con i risultati migliori sono spesso quelle che riescono a mantenere un maggiore equilibrio tra uomini e donne e che offrono più opportunità di crescita alle lavoratrici. Investire sulle donne, dunque, non è solo una questione di equità ma anche di qualità della gestione aziendale. Sempre più imprese introducono flessibilità oraria, integrazioni durante i congedi e permessi aggiuntivi, segno di una crescente attenzione al benessere delle persone. Un tema che riguarda anche l’Europa. La Commissione europea ha lanciato la piattaforma “Women in Farming”, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nel settore agricolo e nelle comunità rurali. Oggi nell’Unione europea solo il 32% delle aziende agricole è gestito da donne e appena il 3% da imprenditrici under 40. La piattaforma punta a favorire programmi di mentoring, scambio di buone pratiche e reti tra imprenditrici agricole, valorizzando anche esperienze di successo e modelli femminili capaci di ispirare le nuove generazioni. mgg/gtr/col