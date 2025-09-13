Ad agosto cresce l’ammontare dei prestiti alle imprese e alle famiglie, +1,4% rispetto al 2024

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto, secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,4% rispetto ad un anno prima, in lieve accelerazione rispetto al +1,3% del mese precedente. A luglio, infatti, i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,0% e quelli alle imprese dello 0,7%.

Per le famiglie è l’ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il secondo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,42% dal 3,50% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023.

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,31% (3,20% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023); il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 3,92% dal 3,94% del mese precedente.

La raccolta indiretta presenta un incremento di 175,1 miliardi tra luglio 2024 e luglio 2025 (18,2 miliardi famiglie, 17,6 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) ad agosto 2025 è risultata in aumento del 2,5% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+2,7% nel mese precedente). Ad agosto i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,7% su base annua (+2,8% il mese precedente).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).