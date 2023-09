ROMA (ITALPRESS) – La campionessa in carica degli Us Open è crollata e da lunedì prossimo ci sarà una nuova regina del tennis internazionale. Grande sorpresa negli ottavi di finale del singolare femminile del Major a stelle e strisce: Iga Swiatek è uscita di scena dal singolare femminile della quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La tennista polacca, numero uno del mondo e del seeding, vincitrice nella Grande mela nel 2022, è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 21 del ranking internazionale e numero 20 del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 6-1. A causa della sconfitta maturata nelle prime ore di questo lunedì Iga Swiatek perderà la vetta della classifica mondiale. Per la prima volta, da lunedì prossimo, sul primo gradino del ranking Wta ci sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, che a questo punto è anche la favorita numero uno per il successo finale sui campi di Flushing Meadows. La seconda forza del momento, invece, sembra la beniamina del pubblico di New York, ovvero la statunitense Coco Gauff, che ai quarti di finale sfiderà la Ostapenko.

Nessuna sorpresa, di contro, nel singolare maschile. Novak Djokovic ha ottenuto infatti agilmente il pass per i quarti di finale. Il tennista serbo, numero due del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale il croato Borna Gojo, numero 105 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 7-5 6-4. Ai quarti di finale Djokovic sfiderà un altro beniamino del pubblico della Grande mela, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del ranking Atp e del tabellone di New York, che ha battuto, invece, lo svizzero Dominic Stricker, 128 della classifica internazionale, proveniente anche lui dalle qualificazioni, per 7-6 (2) 6-4 6-4.

Cresce intanto in Italia l’attesa per le restanti gare degli ottavi di finale maschili, in programma da questo pomeriggio. In campo due azzurri: Matteo Arnaldi affronta il numero uno del mondo, ovvero Carlos Alcaraz; mentre Jannik Sinner è opposto al tedesco Alexander Zverev.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]