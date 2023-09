ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è uscito di scena agli ottavi di finale dal singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista altoatesino, numero sei del mondo e del seeding, è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev, numero 12 del ranking internazionale e del Major statunitense, col punteggio di 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Sinner ha accusato crampi nel corso del terzo set. Ha avuto bisogno del medical timeout e di diversi massaggi prima di rientrare in campo, comunque un pò condizionato. Chiari i dati statistici a fine match. Più colpi vincenti, 56, e più ace, 16, per il tedesco; contro i 50 e e i 12 dell’azzurro. Sinner da lunedì perderà almeno una posizione nel ranking internazionale: sarà sicuramente scavalcato dal russo Andrey Rublev, numero 6 nella classifica live, con l’italiano settimo ma che deve guardarsi alle spalle dal possibile “attacco” dello statunitense Fritz.

Ai quarti di finale Zverev, autore di un gesto senza precedenti – ha fatto cacciare dalle tribune un tifoso tedesco nazista – sfiderà l’attuale numero uno del mondo, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, che ieri sera ha battuto in tre set il ligure Matteo Arnaldi.

Avanza ai quarti di finale, intanto, anche Daniil Medvedev. Il tennista russo, numero tre del mondo e del seeding, ha sconfitto in ottavi di finale l’australiano Alex De Minaur, numero 13 del ranking internazionale e del Major statunitense, col punteggio di 2-6 6-4 6-1 6-2. Medvedev ha accusato problemi al petto e di respirazione nel corso del primo set, nel quale ha chiesto anche il medical timeout. Poi ha ritrovato, pian piano, la condizione e il suo miglior tennis. Ai quarti di finale il russo affronterà il connazionale Rublev, che ieri ha sconfitto il britannico Jack Draper per 6-3 3-6 6-3 6-4.

Nel torneo femminile, intanto, è padrona assoluta la nuova regina del tennis internazionale, ovvero Aryna Sabalenka. La bielorussa, che da lunedì sarà in cima al ranking Wta, negli ottavi di finale del Major statunitense ha battuto la russa Daria Kasatkina col punteggio di di 6-1 6-3. In quattro partite giocate nella Grande mela fin qui la Sabalenka ha perso in tutto 16 giochi (in media 4 in ogni incontro), lasciando sempre le briciole alle avversarie.

Ai quarti di finale la bielorussa affronterà la cinese Zheng Qinwen, vincitrice al terzo turno contro l’azzurra Lucia Bronzetti e questa notte contro la tunisina Ons Jabeur, numero 5 del mondo e del seeding, piegata per 6-2 6-4.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

