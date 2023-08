NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il finalista della passata stagione, Casper Ruud, è uscito di scena dal singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il tennista norvegese, numero 5 del mondo e del tabellone di New York, ha ceduto di fronte al cinese Zhizhen Zhang al quinto set, col punteggio di 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2. Match molto combattuto, a ruota, quello vinto da Tommy Paul. Lo statunitense, numero 14 del ranking Atp e del seeding, ha avuto la meglio in rimonta sul russo Roman Safiullin per 3-6 2-6 6-2 6-4 6-3.

Assieme a Paul avanzano al terzo turno anche altri due beniamini del pubblico della Grande Mela. I migliori due tennisti a stelle e strisce, ovvero Taylor Fritz e Frances Tiafoe, hanno vinto infatti, entrambi in tre set, le rispettive gare del secondo turno. Fritz, numero 9 del mondo e del tabellone del Major statunitense, ha battuto il peruviano Juan Pablo Varillas col punteggio di 6-1 6-2 6-2. Tiafoe, numero 10 del ranking Atp e del seeding, ha sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-1 6-4.

Nel singolare femminile, invece, la sorpresa è Caroline Wozniacki. tornata da poco in attività dopo tre anni e mezzo di stop. La danese, 33enne, in gara grazie a una wild card, ha battuto la ceca Petra Kvitova, numero 11 del mondo e del tabellone di New York, col punteggio di 7-5 7-6 (5).

Oggi tornano in scena gli azzurri. In campo sei tennisti italiani, tutti impegnati nel secondo turno. Nel torneo maschile spazio a Matteo Berrettini, semifinalista agli Us Open nel 2019, opposto al francese Rinderknech, e a Matteo Arnaldi, che affronta il transalpino Fils. In notturna lo scontro tutto tricolore fra Jannik Sinner, vincitore fino a oggi nel circuito Atp di nove derby su altrettanti giocati, e Lorenzo Sonego. Nel torneo femminile, infine, in scena Lucia Bronzetti, che sfida la tedesca Lys, e Martina Trevisan, che avrà di fronte la russa Vondrousova, fresca vincitrice del singolare di Wimbledon.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

