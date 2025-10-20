Agilità e stile in città con gli scooter Yamaha

MILANO (ITALPRESS) - Con le attività quotidiane, tra lavoro, studio e impegni di ogni giorno, la città ha un ritmo sempre più frenetico. Lo scooter si conferma l’alleato ideale per affrontare queste sfide: compatto ma potente, versatile ma stabile, capace di combinare comfort, agilità e stile. La gamma Yamaha 2025 offre una proposta completa che combina innovazione, versatilità e prestazioni. tvi/xa7/sat (video in collaborazione con Yamaha)