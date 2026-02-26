Aggredisce il compagno di scuola a martellate a Gela, forse vendetta per bullismo

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Momenti di terrore al plesso Fermi di Gela (Caltanissetta) al termine della ricreazione: uno studente ha colpito con un martello un compagno di scuola. L’aggressione è stata fermata dal professore di fisica, poi l’intervento della polizia e della scientifica per i rilievi. Il ragazzo, fermato, avrebbe parlato di vendetta per presunti episodi di bullismo. Il ferito e il professore sono stati soccorsi e portati in ospedale, nessuno dei due è in pericolo di vita.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).