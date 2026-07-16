L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia la scomparsa prematura del presidente Teodoro Valente

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Spaziale Italiana, la vicepresidente, il direttore generale, i membri del Cda, del Cts, del Collegio dei Revisori, il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e tutti i dipendenti e collaboratori esprimono il profondo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente, professor Teodoro Valente. Lo annuncia l’Agenzia in una nota, ricordando “l’azione e l’impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l’Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale”. Come previsto dalle norme di legge e statutarie, d’intesa con l’Autorità governativa delegata, “assume le funzioni la vicepresidente, Elda Turco Bulgherini, al fine di garantire la piena continuità e operatività dell’Agenzia”.

Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, è stato professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università La Sapienza di Roma e autorevole studioso nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito accademico e della ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR e incarichi presso la Commissione europea. Valente “ha impresso un’impronta unica alla sua presidenza. In tre anni, ha contribuito in maniera sostanziale ad affermare lo Spazio come filiera di assoluto rilievo per il Paese”, si legge nella nota dell’Asi. Nel suo ruolo e in coerenza con le politiche nazionali e le linee guida governative, “ha dato impulso a sforzi congiunti dei sistemi della ricerca e dell’impresa, che hanno permesso di realizzare l’ambizione italiana a livello internazionale, potenziando la leadership dell’Agenzia e di tutto il sistema spaziale italiano”.

“Sono numerosi e ragguardevoli i risultati raggiunti dall’ASI durante la sua presidenza”, come la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR Spazio, quali le Smart Factories 4.0, l’ampliamento del centro spaziale di Matera, i programmi tecnologici di frontiera, la costellazione satellitare nazionale di osservazione della Terra IRIDEgli avanzamenti nell’ambito della scienza del cosmo e delle sperimentazioni in microgravità; al protagonismo giocato sugli scacchieri africano, nell’ambito del Piano Mattei settore spazio, dell’America latina, di aree quali l’estremo Oriente e il Mediterraneo; al nuovo impulso dato alle relazioni bilaterali con la Nasa, che ha portato alle intese per la realizzazione del modulo lunare MPH e a nuove chance per astronauti di nazionalità italiana nel quadro del programma Artemis; al supporto alla definizione della “Legge Spazio”, approvata dal Parlamento nel 2025, che ha dotato l’Italia di una normativa innovativa in materia di space economy; alla presidenza italiana del consiglio dei ministri ESA; infine, in ordine di tempo, alla presidenza italiana del Comitato delle Nazioni Unite per l’utilizzo pacifico dello Spazio extra-atmosferico. “La sua eredità per l’Agenzia e per lo spazio italiano durerà ben oltre la sua parabola umana, conclusasi troppo presto. Ci mancherai, presidente”, conclude la nota.

URSO “SCOMPARSA PRESIDENTE ASI VALENTE GRAVE PERDITA PER ITALIA”

“Apprendo con grande tristezza e commozione la notizia della scomparsa del professor Teodoro Valente, che ha voluto onorare sino alla fine con dedizione il prestigioso e importante incarico che gli era stato affidato, senza lesinare gli sforzi anche durante la malattia. Se l’Italia è tornata grande protagonista nello Spazio, il merito è anche suo. Una grave perdita per il nostro Paese, che saluta oggi un accademico di alto profilo, un uomo delle Istituzioni e un dirigente dello Stato che ha saputo servire il Paese con grande competenza, dedizione e autentica passione, un esempio per chiunque ricopra un ruolo pubblico”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, esprimendo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del professor Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Personalmente perdo un amico e un prezioso collaboratore, che ci ha insegnato a guardare le stelle come alla più grande avventura umana. Ora forse conosce ciò che a noi ancora manca e che lui cercava sempre. Alla famiglia e alla comunità dell’ASI rivolgo le mie più sentite condoglianze”, ha concluso.

CROSETTO “LASCIA UNA EREDITA’ PREZIOSA PER IL PAESE”

“Ho appreso con profondo dolore della prematura scomparsa del professor Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Studioso di grande autorevolezza e servitore delle Istituzioni, ha guidato l’ASI con competenza, visione e straordinaria dedizione, contribuendo in modo determinante alla crescita del settore spaziale nazionale e al rafforzamento del ruolo dell’Italia nello scenario internazionale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X. “La sua capacità di unire ricerca, innovazione e sistema produttivo lascia un’eredità preziosa per il Paese e, in particolare, per le giovani generazioni alle quali ha sempre rivolto grande attenzione. Ai suoi cari e a tutta la comunità dell’Agenzia Spaziale Italiana giungano la mia vicinanza e il cordoglio dell’intera Difesa”.

– foto IPA Agency –

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