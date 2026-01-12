Agenzia italiana per la gioventù, il Cdm approva le modifiche allo statuto

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, recante lo Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù.
Il regolamento – spiega Palazzo Chigi in una nota – ridefinisce la governance dell’ente, configurando il Presidente come organo monocratico distinto rispetto al Consiglio di amministrazione (CdA), superando la precedente formulazione che lo menzionava esclusivamente quale presidente del collegio. Di conseguenza, si specifica in modo espresso che il Presidente deve essere dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili.
