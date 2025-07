TRANI (BARI) (ITALPRESS) – L’Agenzia del Demanio pubblica la gara per la riqualificazione di Palazzo Carcano a Trani, in Puglia: un progetto di rigenerazione urbana all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione architettonica. Il bando riguarda l’affidamento dei lavori di recupero e ampliamento dell’edifico destinato a diventare la nuova sede degli uffici giudiziari del Tribunale della città. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana, mirata alla riorganizzazione funzionale delle sedi giudiziarie e all’abbattimento dei costi da locazioni passive, contribuendo al miglioramento dell’efficienza amministrativa e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il progetto è concepito secondo criteri di qualità architettonica, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica e ambientale, e si propone di restituire alla città un bene storico in una veste rinnovata, rispettosa del contesto paesaggistico e culturale. L’ampliamento previsto sarà armonicamente integrato con l’esistente, in un dialogo tra antico e contemporaneo. L’elemento distintivo dell’intervento è, infatti, il recupero e la valorizzazione dell’area archeologica all’interno dell’immobile che sarà resa accessibile e visitabile, offrendo un’esperienza culturale e storica unica. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 16.900.000 euro. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio del 2026 e la durata stimata del cantiere è di 912 giorni.

foto ufficio stampa Ufficio del Demanio

(ITALPRESS).