Agente spara contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, le immagini

PRATO (ITALPRESS) - La Polizia e la Procura di Prato hanno diffuso un video, registrato dalle telecamere di sicurezza, che ritrae la sparatoria avvenuta nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale della città toscana. Le immagini mostrano una colluttazione tra un agente della polizia penitenziaria e un 22enne di origine marocchina, ammanettato, che stava tentando di scappare. Poco dopo, l'agente ha sparato contro il giovane ferendolo a una gamba. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini. xb8/mrc/gtr