BARI (ITALPRESS) – “Su Agenda Sud noi abbiamo investito sulla Puglia qualcosa come 40 milioni di euro. Abbiamo coinvolto tutte le scuole primarie della Regione e abbiamo coinvolto nel progetto sperimentale delle 245 scuole 19 scuole elementari e 24 scuole secondarie, cioè sostanzialmente abbiamo coinvolto 43 scuole per progetti speciali sui dieci punti che significano più insegnanti (cinque in media su italiano, matematica e inglese), scuole aperte tutto il giorno, tempo pieno, azioni di sostegno sociale alle famiglie per mandare i figli a scuola, laboratori, didattica innovativa, formazione particolare per i docenti. Paghiamo di più, paghiamo extra quei docenti che in orario extracurriculare svolgeranno azioni di potenziamento, ed estendiamo la misura del tutorato a tutte le scuole coinvolte in questo progetto”.

Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in città per partecipare all’evento ‘Dalla Formazione al Lavoro: un ponte verso le imprese del settore agroalimentarè.

