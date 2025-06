Agea, erogati oltre 88 mln per il piano dello sviluppo rurale. Lollobrigida “Buona notizia”

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per le erogazioni prosegue l’attività di sostegno allo sviluppo rurale per le domande del Sistema Integrato di Gestione e Controllo annualità 2024: le risorse sono state ripartite tra ben dodici regioni Roma, 27 giugno 2025_Agea ha emanato dei decreti di pagamento per un valore complessivo pari a 88.333.900,68 di euro. Il provvedimento rientra nell’ambito del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) – sia della nuova programmazione 2023-2027 che della vecchia programmazione 2014-2022. L’ammontare rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione delle politiche di sostegno al comparto agricolo previste dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Sono 25.648 le domande pagate.

“Agea conferma il proprio impegno nella gestione efficiente dei fondi europei, garantendo la tempestiva erogazione delle risorse entro il termine del 30 giugno, come stabilito dalla normativa unionale – si legge in una nota -. A livello complessivo, tale risultato trova riscontro nei pagamenti totali dell’anno di domanda 2024 effettuati per gli interventi degli aiuti diretti per un importo pari a 1.458.871,595 euro e, per gli interventi dello sviluppo rurale nuova programmazione (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) 2023-2027 a 464.841.006,79 euro e misure della vecchia programmazione a 227.803.623,99 euro. Su questi importi Agea Organismo pagatore ha maturato una riserva nazionale rispettivamente pari al 5% che sarà disponibile per ulteriori ed eventuali pagamenti da effettuare dopo il 30 giugno 2025 per quelle casistiche di risoluzione delle incongruenze rilevate durante le fasi di controllo previste dalla norma unionale, dal Piano Strategico nazionale (PSP) e dai bandi a conclusione dei relativi procedimenti amministrativi. L’obiettivo resta quello di garantire tempi certi, procedure semplificate e un accesso stabile ai finanziamenti, così da accompagnare il comparto agroalimentare lungo un percorso di crescita solida, inclusiva e duratura”.

“L’erogazione dei fondi nei tempi imposti dall’Ue da parte di Agea è una buona notizia per il nostro sistema agricoltura. Gli organismi pagatori hanno una grande responsabilità, garantire che le politiche europee e nazionali siano effettive. Il nuovo corso di Agea, sotto la direzione Vitale, e i risultati positivi sono solo da considerare un inizio, una base per dare all’agricoltura sviluppo e futuro”. Lo afferma in una nota Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.

