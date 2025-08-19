Agea, ad agosto erogati oltre 141 milioni alle imprese agricole

ROMA (ITALPRESS) – Agea assicura liquidità alle imprese agricole anche ad agosto, grazie a un’organizzazione mirata dei propri uffici e delle proprie attività. Dopo oltre 56 milioni già erogati a inizio mese, dal 9 agosto ad oggi sono stati immessi nel sistema ulteriori 85 milioni di euro. Lo si legge in una nota. Le erogazioni riguardano interventi riconducibili al FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), entrambi in riferimento al NO SIGC (sistema integrato di gestione e controllo) relativi alle annualità 2023 e 2024; e agli Aiuti Nazionali – relativi al periodo 2019/2025. Di seguito il dettaglio per singolo intervento. Per l’intervento FEAGA NO SIGC sono stati erogati euro 34 323 895,40; per l’intervento FEASR NO SIGC sono stati erogati euro 47 317 088,98; per gli Aiuti Nazionali sono stati erogati euro 5 100 631,51.

“Un’azione costante dell’Agenzia che proseguirà per tutto il mese, garantendo il pieno rispetto del calendario dei pagamenti e supportando concretamente l’intera filiera agricola, garantendo tempestività, trasparenza e piena attuazione delle politiche agricole comunitarie”, conclude la nota.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).