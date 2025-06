Agazzi trionfa al Mugello, sua la Suzuki GSX-8R Cup

ROMA (ITALPRESS) – È Michel Agazzi il trionfatore della Suzuki GSX-8R Cup al Mugello, dopo una gara avvincente e ricca di colpi di scena che ha visto il pilota del Team MotorMi trionfare staccando un gruppo di piloti all’ultimo giro. Il weekend di gara inizia con una sorpresa: Mattia Giachino domina i tempi del Mugello, conquistando la pole position con un tempo straordinario di 2’02.283.

Un risultato che conferma non solo l’ottimo feeling da parte del numero 13 con il circuito toscano, ma anche un’ottima reattività della Suzuki GSX-8R in configurazione trofeo. Ma è la gara, come sempre, a regalare grandi emozioni. Alla staccata della San Donato, Agazzi compie un sorpasso mozzafiato, portandosi al comando nonostante la partenza dalla seconda fila.

Il numero 24, leader della classifica, forza il ritmo nei primi giri e, sul lungo rettilineo del Mugello, si sposta dalla traiettoria ideale nel tentativo di togliere la scia agli inseguitori Fabio Starnone e Kevin Terranova. Strategia infruttuosa visto che i due non mollano e, al termine del terzo giro, proprio Fabio Starnone, grazie ad un preciso sorpasso, prende la testa della corsa.

Il gruppo di testa – composto da sei piloti racchiusi in meno di mezzo secondo – regala spettacolo puro al Mugello, con Mattia Giachino sempre protagonista insieme ai già citati Agazzi, Starnone, Terranova a cui si aggiungono Matteo Destefanis e Andrea Sorrenti spinto dall’ultima vittoria a Magione.

Al settimo giro, è il turno di Kevin Terranova di tentare la fuga dopo aver conquistato la prima posizione. Ma il sogno dura poco: subisce la rimonta di uno stoico Matteo Destefanis, autore di una prova maiuscola nonostante la partenza dall’ottava posizione e i postumi della brutta caduta di Magione che lo costringono ad usare le stampelle per muoversi nel paddock.

Il finale è da cardiopalma: Agazzi riprende il comando e lancia un nuovo attacco, questa volta decisivo anche grazie al duello acceso per la seconda posizione tra Starnone e Terranova, protagonisti di continui sorpassi e controsorpassi. Proprio loro due, durante l’ultimo giro, sono coinvolti in un incidente di gara all’ingresso della Bucine, Starnone perde l’anteriore e finisce a terra, coinvolgendo anche l’incolpevole Terranova aprendo così la porta a Destefanis e Sorrenti pronti ad approfittare degli errori degli avversari.

Agazzi taglia il traguardo in trionfo, conquistando la vittoria al Mugello e aggiudicandosi così 25 punti che gli permettono di aumentare il distacco in classifica. Matteo Destefanis chiude in seconda posizione, mentre il podio viene completato da Andrea Sorrenti.

Il podio della categoria Over 35 vede primeggiare Andrea Zappa, finora sempre a podio nella speciale classe, davanti a Mattia Giachino e Fabio Donesana, retrocesso di una posizione sul traguardo per un passaggio irregolare sul verde.

Al giro di boa del trofeo Suzuki GSX-8R Cup Michel Agazzi conferma la sua prima posizione con due vittorie e un terzo posto che lo portano a 66 punti, seguito da Andrea Sorrenti che si conferma dopo la vittoria a Magione e il veterano Andrea Zappa che si porta in terza posizione. Nell’ordine Terranova, Giachino, Donesana, Gallan, Destefanis, Starnone e Voch completano la top ten del trofeo. Prossima tappa in programma il 6 luglio all’Autodromo di Modena, dove il trofeo promette ancora spettacolo e battaglie serrate.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS)