Home Video News Economia Export, Cimmino “Supportiamo le imprese in una fase di grandi cambiamenti”
Export, Cimmino “Supportiamo le imprese in una fase di grandi cambiamenti”
ROMA (ITALPRESS) - "Il ruolo di Confindustria è quello di supportare le imprese in questa fase storica di grandissimi cambiamenti. Nuove rotte, nuovi accordi di libero scambio e fase operativa, vogliamo farlo con continuità". Così Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria, a margine della presentazione della prima edizione del Latin America Champion Program, presso la sede di Sace. xu1/ads/azn