Aeroporto Internazionale di Malta, picco di viaggi per Carnevale e San Valentino

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Complice la concomitanza delle celebrazioni di Carnevale e di San Valentino, l’Aeroporto Internazionale di Malta ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri, con migliaia di viaggiatori in transito attraverso il terminal all’inizio di uno dei fine settimana più intensi dell’anno.

Secondo le previsioni, tra il 13 e il 17 febbraio circa 121.000 passeggeri parteciperanno agli eventi carnevaleschi in diverse città europee.

Parigi si conferma tra le mete più ambite dalle coppie in cerca di una fuga romantica. I collegamenti includono quattro voli settimanali per Orly, voli giornalieri per Charles de Gaulle e due voli settimanali per Beauvais, offrendo un’ampia scelta di opzioni per raggiungere la capitale francese.

Grande interesse anche per Venezia Treviso, collegata quotidianamente a Malta e molto richiesta da chi desidera immergersi nell’atmosfera del celebre Carnevale veneziano, famoso per le sue maschere elaborate e le tradizioni secolari.

Tra le destinazioni più popolari figura anche Colonia, collegata a Malta con tre voli settimanali, che consente ai viaggiatori di partecipare al più grande carnevale di strada della Germania, noto per le sue parate colorate e l’energia delle celebrazioni.

L’intenso periodo di febbraio arriva dopo un avvio particolarmente positivo del 2026 per l’aeroporto. Nel solo mese di gennaio sono stati registrati 594.889 movimenti passeggeri, a conferma di una crescita costante del traffico.

La capacità complessiva di posti è aumentata del 13,7% su base annua, raggiungendo quota 781.475, mentre il fattore di riempimento dei voli è salito di 2,3 punti percentuali, attestandosi al 76,1%.

La giornata più trafficata dell’anno finora è stata il 3 gennaio, con 35.166 passeggeri su un totale di 207 voli di linea e charter.

Nel mese di gennaio, l’Italia si è confermata il principale mercato di riferimento per l’aeroporto, con 109.296 passeggeri e una quota del 18,4%. Seguono Polonia (15,3%), Regno Unito (15,7%), Germania (6,5%) e Spagna (5,7%).

– foto Malta International Airport –

(ITALPRESS).