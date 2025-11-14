Aeroporto di Palermo, voli in aumento per la stagione invernale

PALERMO (ITALPRESS) - Diciannove destinazioni domestiche e 26 internazionali, 13 paesi collegati da 14 compagnie aeree. È la nuova stagione invernale dell'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, presentata da Gesap, che può contare su un aumento dei voli e su una maggiore offerta di posti disponibili. L’amministratore delegato Gianfranco Battisti, a margine della presentazione della stagione invernale, ha fatto il punto sul piano industriale. col/sat/gsl