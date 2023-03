ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha ottenuto le 5 stelle Skytrax. Il riconoscimento assegnato dall’organizzazione di rating del trasporto aereo è il coronamento di un percorso ambizioso intrapreso negli ultimi dieci anni. Dopo essere stato valutato miglior aeroporto europeo per la qualità negli ultimi cinque anni, Fiumicino entra in una ristretta élite globale che comprende diciannove aeroporti nel mondo, tra i quali compaiono anche Tokyo Haneda, Singapore e Monaco di Baviera. Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, ha parlato con orgoglio di ciò che ha permesso a Fiumicino di raggiungere il prestigioso traguardo: “Con le cinque stelle Skytrax entriamo nell’élite globale e per noi è un risultato notevole. I pilastri su cui si basa questo successo sono due. Il primo sono gli investimenti, perché abbiamo investito quasi due miliardi e mezzo di euro negli ultimi dieci anni per ammodernare l’infrastruttura. L’altro pilastro sono le persone. Queste sono decisive nei dettagli che permettono ad un aeroporto di ottenere le cinque stelle Skytrax. Negli ultimi dieci anni abbiamo creato 1500 posti di lavoro ed il nostro organico italiano ha aggiunto quel piccolo tocco che ha fatto la differenza”.

Le cinque stelle Skytrax riconoscono gli elevati standard delle strutture e dei servizi aeroportuali di Fiumicino, insieme allo standard di eccellenza del suo personale. Per arrivare a questo verdetto l’azienda ha passato in esame oltre 800 aeree di prodotti e servizi aeroportuali rivolti ai passeggeri su oltre 30 ambiti. Questo però non è un punto d’arrivo, ma solo uno stimolo a fare meglio, come ha sottolineato Troncone in occasione del lancio della nuova campagna “Il viaggio continua oltre le stelle”: “Questo slogan – dice l’ad di Adr – simboleggia la volontà di andare oltre le 5 stelle Skytrax. Vogliamo andare avanti disegnando l’aeroporto del futuro, investendo molto nell’innovazione. Le strutture del futuro saranno più smart, più sicure, più belle e più green. Questa è la strada che vogliamo intraprendere”.

