Aeroporti di Puglia e Wizz Air attivano nuovi voli per Skopje e Katowice

BARI (ITALPRESS) – La compagnia Wizz Air avvierà da Bari un nuovo collegamento per Skopje (Macedonia). Il volo, operato con un aeromobile Airbus A320, prevede, dal 27 ottobre al 12 dicembre, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Dal 15 dicembre, sino al 27 marzo 2026, le frequenze passeranno a tre, con l’aggiunta del volo del mercoledì.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, per il quale “il lancio del nuovo collegamento Wizzair per Skopje, novità assoluta per la Puglia, mai sino ad ora, collegata con la Macedonia, rientra nella strategia di ampliare il mercato aereo alle vicine aree dei Balcani, storicamente legate alla nostra regione. Una strategia di ampio respiro, che vuole puntare a mercati emergenti e ad alto potenziale di crescita, anche in periodi al di fuori della tradizionale stagione turistica. Un’esigenza, condivisa con la Regione Puglia, per dar forza alla quale Wizzair si dimostra un partner commerciale strategico grazie alla capillarità e all’efficienza dei collegamenti verso le più importanti destinazioni dell’Est Europa che, oltre al potenziale turistico, rappresentano una straordinaria opportunità per le imprese pugliesi, attive in quelle aree. Aeroporti di Puglia sente molto forte l’impegno a garantire la migliore accessibilità aerea per la Puglia, rispondendo così alla crescente domanda di collegamenti aerei a servizio di un territorio che dimostra una grande propensione allo sviluppo. Per questo – ha concluso il presidente Vasile – sono certo che vi siano tutte le premesse perché anche questo nuovo volo possa nascere sotto i migliori auspici”.

Sempre Wizzair con la programmazione della “Summer 2026”, a partire dal prossimo mese di marzo, avvierà un collegamento quadrisettimanale – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con la città polacca di Katowice.

“Siamo in presenza di un passaggio molto importante per l’Aeroporto del Salento – ha aggiunto il presidente di Aeroporti di Puglia, Vasile. Il nuovo collegamento rientra nel piano di espansione del network internazionale dell’aeroporto di Brindisi al quale le nostre strutture, di concerto con la Regione Puglia, stanno dando grande impulso. I mercati emergenti dell’est europeo sono quelli su cui stiamo puntando con estrema decisione. Il collegamento che oggi annunciamo – ha concluso il presidente Vasile – intercetta la crescente domanda del mercato polacco che in questi ultimi anni si è distinto tra i più dinamici mercati fonte per il turismo pugliese che nel Salento ha da sempre un elemento di forte attrattiva”.

– Foto Ufficio stampa Aeroporti di Puglia –

(ITALPRESS)