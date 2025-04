Aeronautica Militare, torna a casa la TFA36

ROMA (ITALPRESS) – Il contingente italiano della Task Force Air 36th Wing dell’Aeronautica Militare, che ha assicurato il servizio di difesa aerea dei Paesi Baltici per otto mesi, ha passato le consegne nei giorni scorsi agli alleati polacchi chiudendo la missione Baltic Thunder II.

La TFA, comandata dal generale Roberto Massarotto, equipaggiata con velivoli Eurofighter Typhoon (F-2000) provenienti dal 36° Stormo di Gioia del Colle, 4° Stormo di Grosseto, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana, dal 1 agosto 2024 ha portato a termine 55 “Alpha Scramble” intercettando 82 velivoli non indentificati, totalizzando più di 1500 ore di volo e 400 sortite e la conduzione di diverse attività congiunte con i contingenti multinazionali e NATO schierati nell’aerea di operazioni. Il 2025 celebra anche il traguardo dei dieci anni dalla prima partecipazione dell’Aeronautica Militare in Lituania alla NATO Baltic Air Policing.

Un decennio di impegno e dedizione costante e continuo, in cui è stata garantita la sicurezza dei cieli baltici, nel contesto NATO, e rafforzata la cooperazione internazionale, dimostrando sul campo professionalità e competenza. La salvaguardia dell’integrità dello spazio aereo è un compito permanente della NATO in tempo di pace ed è un chiaro segno di coesione, responsabilità condivisa e solidarietà per tutti i Paesi alleati. La Baltic Air Policing è attiva da aprile 2004. A oggi 17 Paesi Alleati vi hanno partecipato a difesa di Estonia, Lettonia e Lituania.

L’Italia prende parte alle missioni di Air Policing della NATO a difesa dei confini dell’Alleanza sui cieli baltici, islandesi, rumeni, bulgari, polacchi, albanesi e montenegrini. Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte sotto il comando e controllo del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinamento e direzione delle operazioni ed esercitazioni interforze in ambito nazionale e internazionale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).